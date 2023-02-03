Канада вместе с союзниками обсудила поставки в Украину танков Leopard 2 - министр обороны

Ряд министров обороны стран-союзников 3 февраля провели встречу, на которой обсудили военную помощь для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Минобороны Канады Аниты Ананд.

"Встретилась с коллегами из Финляндии, Нидерландов, Португалии, Испании, Германии и Швеции для обсуждения материального обеспечения военного оборудования, которое мы присылаем в Украину, в том числе основных боевых танков Leopard 2", - отметила чиновник.

Анад указала, что для поддержки Украины союзники дальше будут совместно работать над учебой, запасными деталями и боеприпасами.