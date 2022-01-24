Нацгвардія розпочала підготовку бойових медиків

У Нацгвардії розпочався курс підготовки бойових медиків під керівництвом інструкторів операції UNIFIER. Канадські інструктори вчать гвардійців рятувати життя під час бою за допомогою нових засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС .

Курс тактичної допомоги пораненим у бойових умовах (Tactical Combat Casualty Care), який проводять 4 інструктори операції UNIFIER та 2 інструктори від Нацгвардії, триватиме 3 тижні. За цей час з бійців планують зробити кваліфікованих спеціалістів своєї справи.

"Ми надамо гвардійцям багато інформації з надання домомедичної допомоги та відпрацюємо з ними різні бойові ситуації, які допоможуть рятувати життя на полі бою. Цей курс на крок вищий за базовий рівень, він призначений не для всіх військових, а саме для бойових медиків", - розповів один з інструкторів ЗС Канади.

На першому тижні гвардійці відпрацюють усі теоретичні питання та повторять основи надання медичної допомоги, а також навчаться працювати з новим обладнанням. Після цього на них чекає відпрацювання тактичних сценаріїв, максимально наближених до бойових умов. Вони засвоюватимуть інформацію для подальшої інструкторської діяльності.

"Курс побудований на принципах, що застосовуються в Канаді. У ньому зібрано досвід бойових операцій, а також досвід інших країн, таких як США, Нова Зеландія та Австралія. Інструктори нададуть увесь навчальний матеріал, який може знадобитися. Вони повинні навчити людей надавати допомогу без участі. медика", - додав канадський інструктор.

Після проходження курсу військові знатимуть, як правильно зупиняти сильні кровотечі, прочищати дихальні шляхи за допомогою медичних трубок, розпізнавати та боротися з ознаками пневмотораксу, вести тактичний догляд у бойових умовах та забезпечувати безпечну евакуацію.