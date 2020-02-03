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Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку диспетчерських переговорів

Новини » Політика     03.02.2020 - 12:19
Іран припинив ділитися з Україною доказами після витоку диспетчерських переговорів
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Іран різко відреагував на публікацію диспетчерських переговорів в українських ЗМІ

Публікація в ЗМІ переговорів диспетчерів щодо авіакатастрофи в Ірані негативно вплине на співпрацю з українською стороною. Про це заявив глава відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, передає агентство Mehr.

За словами Резаєфара, витік записів іранських переговорів диспетчерів в українські ЗМІ вплине на співпрацю з Києвом щодо авіакатастрофи МАУ.

"Цей файл був серед матеріалів, наданих групі експертів, які розслідують катастрофу", - заявив він.

Він також підкреслив, що оприлюднення записів в українських ЗМІ було зроблено в порушення міжнародних норм і Тегеран відмовляється надалі передавати матеріали Києву.

Відзначимо, напередодні в ЗМІ з'явився запис іранських переговорів диспетчерів, який свідчить про те, що Тегеран з самого початку знав про поразку українського літака ракетами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше розповів, що Іран запропонував сім'ям загиблих українців компенсацію на 80 тис. доларів. За його словами, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися її збільшення.

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