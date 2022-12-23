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Канада пригрозила КНДР за поставки оружия ЧВК "Вагнера"

Фото: Канада пригрозила КНДР за поставки оружия ЧВК "Вагнера" (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада осудила продажу Северной Кореей вооружения российской ЧВК "Вагнера" и пригрозила новыми санкциями.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Канада твердо осуждает соучастие Северной Кореи в войне Владимира Путина против Украины и ее поставки вооружения группе "Вагнера" - жестокой частной военной организации, поддерживающей российское незаконное вторжение", - заявила Жоли.

По ее словам, сотрудничество между северокорейской диктатурой и ЧВК "Вагнера" откровенно нарушает международное право и резолюции Совбеза ООН.

“Незаконное вторжение в Украину провалилось и российский режим стал мировым изгнанником. Заключение соглашения с жестокой диктатурой Северной Кореи свидетельствует лишь о растущей изоляции РФ на мировой арене и плачевном состоянии ее военной машины”, - отметила министр.

Жоли напомнила, что Канада уже ввела строгие санкции против ЧВК "Вагнера" и Северной Кореи.

“Мы продолжим работать с международными партнерами по решению этих проблем и будем реагировать, если поставки вооружения продолжатся. Вместе мы убедимся, что северокорейский и российский режимы предстанут перед суровыми последствиями за нарушение ими прав человека и международного права”, - подчеркнула Жоли.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США писало, что ЧВК "Вагнера" получила партию оружия из КНДР, которое россияне будут использовать в войне против Украины.

На это отреагировал лава МИД Британии Джеймс Клеверли, который расценил передачу КНДР оружия России как свидетельство отчаяния и изоляции Москвы.

Добавим, что перед этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея организовала тайные поставки артиллерийских снарядов для РФ, так как страна-агрессор испытывает дефицит боеприпасов.

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ЧВК ВагнераКанадаКНДР