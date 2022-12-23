Канада пригрозила КНДР за поставки оружия ЧВК "Вагнера"

"Канада твердо осуждает соучастие Северной Кореи в войне Владимира Путина против Украины и ее поставки вооружения группе "Вагнера" - жестокой частной военной организации, поддерживающей российское незаконное вторжение", - заявила Жоли.

По ее словам, сотрудничество между северокорейской диктатурой и ЧВК "Вагнера" откровенно нарушает международное право и резолюции Совбеза ООН.

“Незаконное вторжение в Украину провалилось и российский режим стал мировым изгнанником. Заключение соглашения с жестокой диктатурой Северной Кореи свидетельствует лишь о растущей изоляции РФ на мировой арене и плачевном состоянии ее военной машины”, - отметила министр.

Жоли напомнила, что Канада уже ввела строгие санкции против ЧВК "Вагнера" и Северной Кореи.

“Мы продолжим работать с международными партнерами по решению этих проблем и будем реагировать, если поставки вооружения продолжатся. Вместе мы убедимся, что северокорейский и российский режимы предстанут перед суровыми последствиями за нарушение ими прав человека и международного права”, - подчеркнула Жоли.