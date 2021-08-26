Канада припинила евакуацію громадян з Афганістану
Виконуючий обов'язки начальника штабу оборони Канади генерал Уейн Ейр заявив, що країна завершила евакуацію громадян із захопленого "Талібаном" Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За його словами, всі інші країни повинні припинити операції з евакуації напередодні майбутнього виведення американських військ
"Ми залишалися в Афганістані стільки, скільки могли. Ми були одними з останніх, хто припинив операції з евакуації. Ми хотіли б залишитися тут довше і врятувати всіх, хто так відчайдушно хотів виїхати. Те, що ми не змогли цього зробити, дійсно жахливо, але ситуація на місцях швидко погіршувалася", - сказав Ейр.
Він додав, що Канада евакуювала близько 3700 канадських і афганських громадян.
Нагадаємо, що Сполучені Штати мають намір завершити евакуацію громадян з Афганістану протягом 36 годин. В даний час в країні залишається 150 американських громадян, яких необхідно доставити в аеропорт Кабула.