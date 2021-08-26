Канада прекратила эвакуацию граждан из Афганистана

По его словам, все другие страны должны прекратить операции по эвакуации в преддверии предстоящего вывода американских войск

"Мы оставались в Афганистане столько, сколько могли. Мы были одними из последних, кто прекратил операции по эвакуации. Мы хотели бы остаться здесь подольше и спасти всех, кто так отчаянно хотел уехать. То, что мы не смогли этого сделать, действительно ужасно, но ситуация на местах быстро ухудшалась", - сказал Эйр.

Он добавил, что Канада эвакуировала около 3700 канадских и афганских граждан.