Канада надасть Україні фінансову допомогу для проведення чесних виборів

Україна отримає від Канади 25 млн доларів

Канада предоставит Украине финансовую помощь в размере 25 млн долларов для проведения честных и прозрачных президентских выборов 2019. Об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

По словам Фриланд, в Украину прибудет более сотни канадских наблюдателей для мониторинга честности президентских выборов.

"Много людей в Украине разочарованы реформами, таких много даже среди моих друзей. Поэтому украинцы должны получить честные выборы, чтобы определиться с тем, кто будет руководить их страной", - отметила глава канадского МИД.

Кроме того, Фриланд призвала другие страны отправить своих наблюдателей в Украину для контроля за прозрачностью выборов 2019.

Напомним, 15 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала наблюдателей от Франции и Словакии на выборах президента 2019.

Ранее, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах 2019.

Добавим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что внешний курс Украины не изменится в случае смены президента по итогам выборов 2019.