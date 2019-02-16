Клімкін: зовнішній курс не зміниться у разі зміни президента

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Він упевнений, що влада не повернеться до проросійської політики

На Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зовнішній курс не зміниться в разі зміни президента за підсумками виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію українського ланчу в Мюнхені.

Міністр зазначив, що не очікує якихось істотних змін зовнішньої політики України, навіть якщо країну очолить новий президент. У той же час він звернув увагу, що у разі обрання нового президента йому доведеться рахуватися з думкою народу.

"Того, хто наважиться вести справи з росіянами на умовах росіян, просто викинуть з вікна. Сподіваюся, не буквально", - пожартував Клімкін.

Трансляція 3-го Українського ланчу в Мюнхені, на тему «Україна 2019 – вибір майбутнього» Дивіться онлайн трансляцію 3-го Українського ланчу в Мюнхені, на тему «Україна 2019 – вибір майбутнього», організованого Фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією (YES) з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Подія буде присвячена обговоренню альтернатив та рішень після проведення виборів, а також можливих варіантів подолання найактуальніших викликів, які стоять перед Україною. Президент Естонії Керсті Кальюлайд ( Kersti Kaljulaid), Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд (Chrystia Freeland) та Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер будуть серед спікерів події. На заході також виступлять лідер політичної партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко та командувач армією США в Європі (2014-2017) Бен Ходжес. Модеруватиме дискусію Стівен Сакур, ведучий програми «HARD Talk» на BBC World News. Опубліковано Victor Pinchuk Foundation Субота, 16 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що наступного тижня підпише зміни до Конституції про зовнішній курс на вступ до Європейського союзу та НАТО.

Перед робочим візитом на Мюнхенську конференцію з безпеки він також заявив, що гарантувати Україні свободу може лише членство в НАТО і ЄС.

"Гарантувати мир і свободу нам, як і всім сусідам Росії, може тільки членство в потужному оборонному об'єднання в НАТО і членство в Євросоюзі, яке забезпечить розвиток демократії і верховенства права, економіки та стандартів життя України", - зазначив Порошенко.