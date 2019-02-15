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ЦВК зареєструвала спостерігачів від Франції та Словаччини

Новини » Вибори 2019    15.02.2019 - 19:25
ЦВК зареєструвала спостерігачів від Франції та Словаччини
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від Франції та 11 - від Словаччини

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала спостерігачів на виборах 2019 від двох іноземних держав. Відповідне рішення було прийнято на черговому засіданні 15 лютого, передає РБК-Україна.

"Розглянувши відповідні звернення, ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від Французької Республіки та 11 - від Словацької Республіки", - йдеться у рішенні.

Крім того, Центрвиборчком зареєстрував ще кілька спостерігачів від міжнародних організацій.

"Чотири від міжнародної неурядової організації Canadem, 49 від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (Enemo), два від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Таким чином, на 15 лютого 2019 комісія зареєструвала 305 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав", - повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ на виборах 2019.

Раніше ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

 

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