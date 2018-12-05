В Євросоюзі представили план боротьби з російської дезінформацією перед виборами

Фото: віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп (flickr.com /eu2017ee)

Єврокомісія розробила план протидії дезінформації напередодні виборів в Європарламент

Європейська комісія розробила план протидії дезінформації напередодні виборів у Європейський парламент у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ опублікований на сайті ЄК.

План представив віце-президент Єврокомісії Андрус Ансіп. Зазначається, що у вступному слові до плану з посиланням на Центр аналізу гібридних загроз Європейської служби зовнішніх зв'язків дезінформація з боку РФ названа однією з головних загроз для Євросоюзу.

"Дезінформація, що виробляється та розповсюджується російськими джерелами, була представлена у контексті кількох виборів і референдумів, що проводилися в ЄС. Дезінформаційні кампанії, пов'язані з війною в Сирії, з крахом рейсу MH17 в Україні та використанням хімічної зброї під час атаки в Солсбері, ретельно задокументовані. У випадку з Російською Федерацією ці докази сильні", - наголошується в документі.

В документі підкреслюється, що російська дезінформація носить систематичний, ресурсномісткий характер і відрізняється від подібних дій інших країн. Також вказується, що дезінформація з боку РФ представляє собою частину більш широкої гібридної загрози з використанням інструментів, важелів і недержавних суб'єктів.

Розробники плану впевнені, що напередодні виборів у Європарламент обсяг дезінформації проти ЄС зросте.

Документ базується на чотирьох основних принципах. Зокрема, перший з них полягає в поліпшенні можливостей інститутів Євросоюзу з виявлення та аналізу дезінформації. Другий передбачає вироблення відповідей інститутів ЄС і держав-членів на дезінформацію. Також пропонується мобілізувати приватний сектор для боротьби з дезінформацією. Згідно з документом, вирішено робити ставку на підвищення обізнаності про дезінформації та стійкості до неї суспільства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує закликати Facebook, Twitter і Google робити щомісячні звіти про російських дезінформаційних кампаній напередодні виборів у Європарламент.