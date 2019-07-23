Канада привітала прозорі та демократичні вибори в Україні

Фото: Христя Фріланд (kmu.gov.ua)

Фріланд подякувала канадським спостерігачам, які працювали на виборах

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд привітала українців з успішним проведенням демократичних дострокових виборів в Раду. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

Вона також подякувала членам канадської спостережної місії, які працювали на виборах та слідкували за ходом голосування.

“Канада вітає народ України із втіленням його демократичного права під час вчорашніх парламентських виборів. Дякую Ллойду Аксворсі та усім канадським спостерігачам за виборами, які підтримували прозорість та підзвітність цього демократичного процесу”, - зазначила Фріланд.

Раніше представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Майя Косьянчич заявила, що на українських дострокових виборах у Раду, за попередньою оцінкою, в цілому були дотримані основні права і свободи.

РБК-Україна писало, що мстри закордонних справ Литви та Латвії відзначили, що позачергові вибори в Верховну раду в Україні пройшли вільно і конкурентно.