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Канада приветствует прозрачные и демократические выборы в Украине

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 07:01
Канада приветствует прозрачные и демократические выборы в Украине
Фото: Христя Фриланд (kmu.gov.ua)

Фриланд поблагодарила канадских наблюдателей, которые работали на выборах

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинцев с успешным проведением демократических досрочных выборов в Раду. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Она также поблагодарила членов канадской наблюдательной миссии, которые работали на выборах, и следили за ходом голосования.

“Канада поздравляет народ Украины с воплощением его демократического права во время вчерашних парламентских выборов. Спасибо Ллойду Аксворси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддерживали прозрачность и подотчетность этого демократического процесса”, - отметила Фриланд.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что на украинских досрочных выборах в Раду, по предварительной оценке, в целом были соблюдены основные права и свободы.

РБК-Украина писало, что мстри иностранных дел Литвы и Латвии отметили, что внеочередные выборы в Верховную раду в Украине прошли свободно и конкурентно.

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