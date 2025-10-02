Канада не будет поставлять огнестрельное оружие в Украину: в чем причина

Канада не будет передавать Украине запрещенное местным законодательством оружие, которое собрали в рамках национальной программы выкупа. Причина в том, что большинство единиц непригодно для боевого применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Defense Post .

Впервые предложение о передаче такого оружия было озвучено в конце 2023 года. Тогда решением правительства экс-премьера Джастина Трюдо список запрещенного огнестрельного оружия был расширен с 1500 до более 2500 моделей.

Оттава после объявления инициативы пообещала оказать помощь с подбором оружия и Украина была заинтересована в получении небольшой партии.

Однако впоследствии оказалось, что большинство единиц оказались не пригодными по стандартам НАТО. После этого правительство Марка Карни решило отменить план.

Офис министра общественной безопасности Канады Гэри Анандасангари сообщил, что инициатива по передаче изъятого оружия Украине действительно отменена. Отмечается, что она не была "практическим или эффективным способом" поддержки.

В то же время канадское правительство подчеркнуло, что это решение не отразится на общей поддержке Украины.

За время полномасштабной войны ее размер составил около 22 млрд канадских долларов (15,8 млрд долларов США). Из них 6,5 млрд канадских долларов (4,6 млрд долларов США) - военная помощь.