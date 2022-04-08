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Канада планує виділити Україні 1,5 млрд доларів

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Канада, П'ятниця 08 квітня 2022 02:42
Канада планує виділити Україні 1,5 млрд доларів Фото: Канада виділить Україні 1,5 млрд доларів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Роман Мирончук

Уряд Канади вніс до парламенту новий бюджет на 2022-23 роки, в якому передбачено виділення Україні 1,5 млрд доларів на покупку зброї і відновлення економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського депутата Івана Бейкера в Twitter.

"Кілька хвилин тому міністр фінансів Канади Христя Фріланд представила федеральний бюджет Канади. Він включає в себе додаткові 500 мільйонів доларів у 2022-2023 роках для надання додаткової військової допомоги Україні і до 1 мільярда доларів у вигляді нових кредитних ресурсів для України. Канада буде поруч з українцями, поки вони не переможуть", - заявив Бейкер.

Христя Фріланд також додала на своїй сторінці в Twitter, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російської агресії.

"З найпершого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, Ця програма зростання завжди була в центрі нашої уваги. А потім Володимир Путін вдерся в Україну", - написала міністр фінансів Канади.

Нагадаємо, Канада ввела санкції проти російських олігархів.

Раніше Канада оголосила про введення санкцій проти близького оточення політичного керівництва Росії та Білорусі.

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