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Канада вводить санкції проти високопоставлених росіян і білорусів

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Оттава, Вівторок 05 квітня 2022 02:03
Канада вводить санкції проти високопоставлених росіян і білорусів Уряд Канади (Фото: wada-ama.org)
Автор: Константин Широкун

Канада вводить нові санкції проти близького оточення політичного керівництва Росії й Білорусії. Майбутні обмежувальні заходи будуть накладені на дев'ять росіян і дев'ять білорусів за сприяння і допущення порушень суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GlobalNews.

"Особи, що потрапляють під санкції, є близькими соратниками російського і білоруського режимів", — йдеться в повідомленні канадського уряду.

Особи тих, хто потрапив під санкції, поки тримаються в секреті, як і подробиці про обмежувальні заходи. Всього з 24 лютого Канада ввела кілька пакетів санкцій проти Росії. Останній з них пов'язаний з виявленням безлічі убитих цивільних осіб в передмістях Києва.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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