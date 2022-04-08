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Канада планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

Новина українською →
Канада, Пятница 08 апреля 2022 02:42
Канада планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов Фото: Канада выделит Украине 1,5 млрд долларов (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Роман Мирончук

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в котором предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановление экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского депутата Ивана Бейкера в Twitter.

"Несколько минут назад министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для оказания дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не победят", - заявил Бейкер.

Христя Фриланд также добавила на своей странице в Twitter, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - написала министр финансов Канады.

Напомним, Канада ввела санкции против российских олигархов.

Ранее Канада объявила о введении санкций против близкого окружения политического руководства России и Беларуси.

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