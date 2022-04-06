ru ua
Ср, 06 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Канада ввела санкції проти російських олігархів

Новость на русском →
Середа 06 квітня 2022 07:06
Канада ввела санкції проти російських олігархів Уряд Канади (Фото: wada-ama.org)
Автор: Константин Широкун

Канада ввела санкції проти восьми великих російських бізнесменів. Також під економічні обмеження потрапив начальник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Канада ввела нові санкції проти дев'яти росіян, повідомляється на сайті уряду країни. Обмежувальні заходи торкнулися главу "Норнікеля" Володимира Потаніна, главу НОВАТЕКа Леоніда Міхельсона, засновника групи "Ренова" Віктора Вексельберга, акціонера "Сибура" Кирила Шамалова, екс-главу ради директорів ТМК Дмитра Пумпянського і його дружину Галину Пумпянську, основного власника "Русагро" Вадима Мошковича і главу компанії "Марафон груп" Олександра Винокурова.

Окремо в списку санкцій значиться начальник Головного управління Генштабу російської армії ігор Костюков. Олігархам, що потрапили під санкції, уряд Канади забороняє здійснювати операції з будь-якою власністю та отримувати позикове фінансування.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки