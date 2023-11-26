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Канада будет поддерживать Украину именно тем, что будет необходимо, - Трюдо

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада продолжит оказывать Украине поддержку так долго, сколько это будет необходимо и именно тем, в чем будет нуждаться воюющая страна.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Между 1932 и 1933 годами советский режим Иосифа Сталина приговорил украинский народ к смерти от голода. За этот короткий промежуток времени миллионы украинцев погибли, и геноцид врезался в коллективную память украинцев. Сегодня, когда Россия ведет свою ужасающую войну, Голодомор напоминает, что украинцы испытывали боль раньше”, - заявил премьер-министр Канады.

По его словам, украинцы не отступают перед теми, кто пытается стереть их культуру и идентичность.

“Хочу четко заявить: битва Украины – это наша битва. В эту печальную 90-ю годовщину, вспоминая тех, кого мы потеряли, я хочу подтвердить непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, тем, чем потребуется”, - подчеркнул Трюдо.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Канада выделила Украине миллиарды долларов финансовой и военной помощи, и продолжит и в дальнейшем оказывать необходимую помощь.

 

Отметим, что ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память украинцев, которые погибли во время Голодомора в 1932-1933 годах.

Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".

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