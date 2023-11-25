Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора

25 ноября в Украине и мире чтят память жертв Голодомора. Эта дата посвящена событиям 1932-1933 годов, когда в результате политики Советского Союза в отношении хлебозаготовок и коллективизации от голода в Украине умерли, по разным подсчетам, от 7 до 10 миллионов человек.

Детальнее о Голодоморе и установлении Дня памяти - в материале РБК-Украина.

В этом году Украина и мир отмечают 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Голодомор в Украине

В начале XX века Украина пережила три периода искусственного голода: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годы. Самым трагическим из них оказался голод 1932-1933 годов, поскольку массовое физическое уничтожение украинских земледельцев было сознательным террористическим актом тоталитарной системы.

Вследствие искусственного голода исчезла не только многочисленная прослойка зажиточных и независимых от государства крестьян-предпринимателей, но и целые поколения земледельческого населения, которое хотело жить и работать на своей земле. Кроме того, были подорваны социальные основы нации, ее традиции, духовная культура и самобытность.

Советский режим Иосифа Сталина выстроил план уничтожения части украинской нации, который был замаскирован под планы сдачи хлеба государству. Речь шла о полном изъятии всех запасов зерна, а затем конфискации других продуктов и имущества - как в штрафы за невыполнение плана сдачи хлеба.

Превратив Украину в территорию массового голода, режим перекрыл все пути к спасению. Только крестьянам Украины и Кубани запретили выезжать в окрестные города, или России, или Беларуси. 22,4 млн человек были фактически заблокированы в пределах территории Голодомора.

Руководство СССР долгое время скрывало факт смерти украинцев от искусственного голода. Больше всего пострадали бывшие Харьковская и Киевская области (нынешние Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Киевская, Житомирская). На них приходится 52,8% погибших.

Исторические факты свидетельствуют - до XX века в Украине, которую издавна считали житницей Европы, масштабного голода никогда не было.

Становление дня памяти

В Украине в 1990-е годы начали разворачивать исследовательскую, поисковую, научную, образовательную, культурную работу, направленную на восстановление памяти о миллионах жертв Голодомора. С провозглашением Независимости Украины в 1991 году к делу по чествованию памяти жертв Голодомора и восстановлению исторической правды присоединилось и государство.

В 1993 году президент Леонид Кравчук подписал указ "О мерах в связи с 60-й годовщиной голодомора в Украине". Тогда же торжественно открыли памятный знак "Жертвам Голодомора 1932-1933 года" на Михайловской площади в Киеве, который долгое время выполнял функции места чествования памяти жертв геноцида.

В 1998 году Кучма своим указом установил ежегодный национальный День памяти жертв Голодомора, который отмечается в четвертую субботу ноября. Поэтому в этом году годовщина приходится на 25 ноября.

В 16:00 жертв Голодомора чтят минутой молчания и зажжением свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора и в храмах.

Кроме того, украинцы посещают поминальные богослужения, поставят символические горшки с зерном и свечи к памятникам погибшими.

Традицию зажигать свечи у себя дома - так называемую акцию "Свеча в окне", в 2003 году начал американо-украинский исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

Признание Голодомора геноцидом

28 ноября 2006 года Верховная рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" и официально признала преступление сталинского режима геноцидом украинского народа.

В ноябре прошлого года Украина обратилась к другим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас такое решение приняли уже более 30 стран. Кроме того, соответствующее решение приняли и 34 штата в США.