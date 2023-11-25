Байден почтил память погибших во время Голодомора украинцев
Президент Соединенных Штатов Джо Байден почтил память украинцев, которые погибли во время Голодомора в 1932-1933 годах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Мы отмечаем торжественную годовщину Голодомора, когда мужественный народ Украины продолжает защищать свою свободу и суверенитет страны от жестокой агрессивной войны России. Девяносто лет назад бесчеловечная политика Иосифа Сталина и советского режима привела к "смерти от голода", - заявил он.
Байден напомнил, что Йосиф Сталин и его режим систематически конфисковывали зерно и крестьянские хозяйства Украины и переправляли украинское зерно в другие регионы СССР в качестве тактики подавления национальной идентичности Украины.
"Сегодня сельскохозяйственная инфраструктура Украины вновь становится объектом целенаправленных действий Владимира Путина в рамках его стремления к завоеванию и власти", - подчеркнул он.
Американский лидер подчеркнул, что российские войска стремятся уничтожить экономику и независимость Украины, целенаправленно повреждая поля, разрушая зернохранилища и порты.
"Это не просто атака на экономическую безопасность Украины, это циничная атака на продовольственную безопасность во всем мире. Путин причиняет вред наиболее уязвимым слоям населения мира ради выгоды России", - добавил он.
Байден заявил, что США едины с Украиной.
"В эту годовщину мы вспоминаем и чествуем всех тех, кто в прошлом и настоящем перенес такие тяготы и продолжает бороться с тиранией. Мы также обязуемся предотвращать страдания, защищать основные свободы и реагировать на нарушения прав человека, где бы и когда бы они ни происходили. Мы едины с Украиной", - добавил он.
Голодомор в Украине
В начале 20-го века Украина пережила три периода искусственного голода:
- 1921-1923;
- 1932-1933;
- 1946-1947 годы.
Самым трагическим оказался голод 1932-1933 годов. Тогда же это было террористическим актом со стороны тоталитарной системы. Вследствие голода исчезли не только прослойка зажиточных крестьян-предпринимателей, но и поколения земледельческого населения. В частности были подорваны социальные основы нации, традиции, духовная культура и самобытность.
В результате политики Советского Союза, по разным подсчетам, погибли от 7 до 10 миллионов человек.
Больше о Голодоморе в Украине можно прочитать в материале "Месть за свободу. В Украине чтят память жертв Голодомора".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.