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Канада підтримуватиме Україну саме тим, що буде необхідно, - Трюдо

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада продовжить надавати Україні підтримку так довго, скільки це буде необхідно і саме тим, чого потребуватиме воююча країна.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-службу .

"Між 1932 і 1933 роками радянський режим Йосипа Сталіна засудив український народ до смерті від голоду. За цей короткий проміжок часу мільйони українців загинули, і геноцид врізався в колективну пам'ять українців. Сьогодні, коли Росія веде свою жахливу війну, Голодомор нагадує біль раніше”, - заявив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, українці не відступають перед тими, хто намагається стерти їхню культуру та ідентичність.

“Хочу чітко заявити: битва України – це наша битва. У цю сумну 90-ту річницю, згадуючи тих, кого ми втратили, я хочу підтвердити непохитну підтримку Канадою вільної та незалежної України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, тим, чим потрібно”, - наголосив Трюдо.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Канада виділила Україні мільярди доларів фінансової та військової допомоги, і продовжить і надалі надавати необхідну допомогу.

 

Зазначимо, що раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден вшанував пам'ять українців, які загинули під час Голодомору у 1932-1933 роках.

Більше про Голодомор в Україні можна прочитати у матеріалі "Помста за свободу. В Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору".

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