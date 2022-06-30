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Трюдо обіцяє озброїти Україну сучасною військовою технікою: про що йдеться

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Україна, Четвер 30 червня 2022 20:28
Трюдо обіцяє озброїти Україну сучасною військовою технікою: про що йдеться Фото: Трюдо обіцяє озброїти Україну сучасною військовою технікою (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Канада працює над завершенням угоди щодо надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії та були в процесі доставки, але замість цього потраплять на український фронт.

Про це на саміті лідерів НАТО в Мадриді заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Він зазначив, що легка броньована техніка, яку збирається передати Канада, буде надзвичайно ефективною.

"Зараз найкраще використовувати такі речі, як гаубиці, снайперські гвинтівки та інше обладнання, яке ми надсилаємо в Україну", - сказав Трюдо.

Крім того, українці отримають додаткові шість камер з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.

Угода про постачання броньованих машин підтримки, які призначені винятково для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом підтримки та надаватися виробником General Dynamics Land Systems-Canada, що базується в Лондоні, Онтаріо. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

Канадська армія замовила 360 броньованих машин підтримки, і високопоставлений урядовець, виступаючи перед оголошенням, сказав, що є зобов’язання замінити те, що було вилучено зі складу армії.

Очікується, що машини надійдуть на озброєння українських військ цього літа після невеликої підготовки.

Нагадаємо, Канада надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу для України.

Раніше ми повідомляли, що Канада надасть Україні пільговий кредит у 200 мільйонів канадських доларів.

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