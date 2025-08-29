RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Канада объявила санкции против окружения Илана Шора, включая Евгению Гуцул

Автор: Оксана Гапончук

МИД Канады 28 августа объявил о введении санкций против 16 физических и двух юридических лиц, связанных с пророссийским молдавским беглым олигархом Иланом Шором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте канадского МИДа.

Как сообщает канадский МИД, ограничения направлены на сеть Шора, которая участвует в подрывных действиях против Молдовы и распространении российской дезинформации.

Среди лиц, попавших под санкции, - действующий башкан Гагаузии Евгения Гуцул и ее предшественница Ирина Влах, которая в июле присоединилась к пророссийскому политическому блоку Шора "Победа".

Также в списке фигурирует бывший прокурор Молдовы Виктория Фуртунэ, известная в Украине своими заявлениями о посягательствах на часть Одесской области.

Ограничительные меры распространены и на блок "Победа", а также ряд представителей пророссийских молдавских медиа, которые, по оценке Оттавы, занимаются распространением дезинформации и координируются с российскими структурами.

"Эти лица и организации принимали активное участие в скоординированных действиях, направленных на дестабилизацию демократически избранного правительства Молдовы", - говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

В МИД Канады также отметили, что подсанкционные структуры активизировали попытки вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября 2025 года.

Это первый случай, когда западное правительство официально признало связанность бывшего башкана Ирины Влах с Шором.

 

 

Напомним, Франция, Германия и Великобритания возвращают санкции ООН против Ирана.

Решение о возобновлении санкций ООН против Ирана стало реакцией на систематическое нарушение Тегераном условий ядерной сделки и отказ соблюдать свои международные обязательства.

Кроме того, ЕС готовит 19-й пакет санкций против России и планирует использовать замороженные активы. Эти шаги должны усилить давление на Кремль и помочь Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада