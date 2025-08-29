Канада объявила санкции против окружения Илана Шора, включая Евгению Гуцул

Как сообщает канадский МИД, ограничения направлены на сеть Шора, которая участвует в подрывных действиях против Молдовы и распространении российской дезинформации.

Среди лиц, попавших под санкции, - действующий башкан Гагаузии Евгения Гуцул и ее предшественница Ирина Влах, которая в июле присоединилась к пророссийскому политическому блоку Шора "Победа".

Также в списке фигурирует бывший прокурор Молдовы Виктория Фуртунэ, известная в Украине своими заявлениями о посягательствах на часть Одесской области.

Ограничительные меры распространены и на блок "Победа", а также ряд представителей пророссийских молдавских медиа, которые, по оценке Оттавы, занимаются распространением дезинформации и координируются с российскими структурами.

"Эти лица и организации принимали активное участие в скоординированных действиях, направленных на дестабилизацию демократически избранного правительства Молдовы", - говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

В МИД Канады также отметили, что подсанкционные структуры активизировали попытки вмешаться в парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября 2025 года.

Это первый случай, когда западное правительство официально признало связанность бывшего башкана Ирины Влах с Шором.