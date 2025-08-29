Франция, Германия и Британия возвращают санкции ООН против Ирана: реакция США не заставила себя ждать

Европейская тройка инициировала возобновление санкций ООН против Ирана, а США поддержали этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х государственного секретаря США Марко Рубио.

Решение о возобновлении санкций ООН против Ирана стало реакцией на систематическое нарушение Тегераном условий ядерной сделки и отказ соблюдать свои международные обязательства.

По данным дипломатических источников, шаг "Европейской тройки" имеет целью усилить давление на иранские власти и заставить их вернуться к конструктивным переговорам по ядерной программе.

Санкции, которые могут быть возобновлены, касаются ограничений на поставки оружия, замораживания активов и запрета международных поездок для ряда иранских чиновников.

США уже выразили поддержку инициативе европейских партнеров. В частности, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США поддерживают решение "Европейской тройки" и призывают Иран к серьезным дипломатическим переговорам для решения ядерной проблемы.

Американская сторона подчеркнула, что Иран должен выбрать путь дипломатии и серьезного диалога, чтобы избежать еще более глубокой международной изоляции.

Отметим, что в 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), который ограничивал развитие его ядерной программы в обмен на снятие санкций. Впрочем, на протяжении последних лет Международное агентство по атомной энергии неоднократно сообщало о нарушении Ираном взятых на себя обязательств.