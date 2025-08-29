Канада оголосила санкції проти оточення Ілана Шора, включно з Євгенією Гуцул

МЗС Канади 28 серпня оголосило про введення санкцій проти 16 фізичних та двох юридичних осіб, пов’язаних із проросійським молдовським олігархом-утікачем Іланом Шором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті канадського МЗС.
Як повідомляє канадське МЗС, обмеження спрямовані на мережу Шора, яка бере участь у підривних діях проти Молдови та поширенні російської дезінформації.
Серед осіб, що потрапили під санкції, - чинний башкан Гагаузії Євгенія Гуцул та її попередниця Ірина Влах, яка в липні приєдналася до проросійського політичного блоку Шора "Перемога".
Також у списку фігурує колишня прокурорка Молдови Вікторія Фуртуне, відома в Україні своїми заявами щодо зазіхань на частину Одеської області.
Обмежувальні заходи поширені й на блок "Перемога", а також низку представників проросійських молдовських медіа, які, за оцінкою Оттави, займаються поширенням дезінформації та координуються з російськими структурами.
"Ці особи та організації брали активну участь у скоординованих діях, спрямованих на дестабілізацію демократично обраного уряду Молдови", - йдеться в заяві канадського зовнішньополітичного відомства.
У МЗС Канади також зазначили, що підсанкційні структури активізували спроби втрутитися у парламентські вибори в Молдові, заплановані на 28 вересня 2025 року.
Це перший випадок, коли західний уряд офіційно визнав пов’язаність колишньої башкана Ірини Влах із Шором.
Нагадаємо, Франція, Німеччина і Британія повертають санкції ООН проти Ірану.
Рішення про відновлення санкцій ООН проти Ірану стало реакцією на систематичне порушення Тегераном умов ядерної угоди та відмову дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.
Крім того, ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії і планує використовувати заморожені активи. Ці кроки мають посилити тиск на Кремль і допомогти Україні.