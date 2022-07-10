Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

Про це пише РБК-Україна з посиланням на п ресслужбу МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

Також Оттава внесла до санкційного списку Патріарха Кирила.

РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.

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