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Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості

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Оттава, Неділя 10 липня 2022 00:04
Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості Фото: Канада оголосила про підготовку санкцій проти російської промисловості (flickr com)
Автор: Артур Родивилов

Канада планує ввести санкції проти промислового виробництва Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Канади.

Зокрема, санкції застосовуватимуться до наземного та трубопровідного транспорту, виробництва металів, транспортних засобів, комп'ютерів, електронного, електричного та машинного обладнання.

Раніше Канада ввела санкції відносно 30 фізичних і 15 юридичних осіб з Росії, в тому числі проти Роскомнадзора.

Також Оттава внесла до санкційного списку Патріарха Кирила.

РБК-Україна писало про те, що Канада також заборонила імпорт золота з Росії, закривши виробам доступ на офіційні міжнародні ринки.

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