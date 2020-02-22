Канада наполягає на прозорому дослідженні "чорних скриньок" збитого літака МАУ

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Також Канада працює над створенням Стратегії безпечного неба

Група реагування на інциденти, створена при уряді Канади, заявила, що необхідно провести прозоре дослідження бортових самописців зі збитого 8 січня українського літака. Про це йдеться в заяві на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

У заяві зазначено, що канадські міністри також обговорили роботу, проведену для розробки Стратегії безпечного неба, яка об'єднає партнерів для вироблення єдиного набору методів, спрямованих на кращий захист пасажирів від ризику польоту в зонах іноземних конфліктів або поблизу них.

Члени Групи реагування на інциденти також обговорили триваючі зусилля Канади з надання допомоги сім'ям, постраждалим в результаті авіакатастрофи рейсу PS752.

"Офіційні особи з Global Affairs Canada повідомили групі про статус консульської допомоги, включаючи постійну підтримку сімей. Міністри знову заявили про необхідність працювати на всіх фронтах, щоб підтримати скорботні сім'ї і забезпечити справедливість і відповідальність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що без участі України "чорні ящики" українського літака розшифровувати не будуть.