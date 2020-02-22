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Канада наполягає на прозорому дослідженні "чорних скриньок" збитого літака МАУ

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 04:19
Канада наполягає на прозорому дослідженні "чорних скриньок" збитого літака МАУ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Також Канада працює над створенням Стратегії безпечного неба

Група реагування на інциденти, створена при уряді Канади, заявила, що необхідно провести прозоре дослідження бортових самописців зі збитого 8 січня українського літака. Про це йдеться в заяві на сайті прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

У заяві зазначено, що канадські міністри також обговорили роботу, проведену для розробки Стратегії безпечного неба, яка об'єднає партнерів для вироблення єдиного набору методів, спрямованих на кращий захист пасажирів від ризику польоту в зонах іноземних конфліктів або поблизу них.

Члени Групи реагування на інциденти також обговорили триваючі зусилля Канади з надання допомоги сім'ям, постраждалим в результаті авіакатастрофи рейсу PS752.

"Офіційні особи з Global Affairs Canada повідомили групі про статус консульської допомоги, включаючи постійну підтримку сімей. Міністри знову заявили про необхідність працювати на всіх фронтах, щоб підтримати скорботні сім'ї і забезпечити справедливість і відповідальність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що без участі України "чорні ящики" українського літака розшифровувати не будуть.

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