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Канада настаивает на прозрачном исследовании "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Новости » Общество     22.02.2020 - 04:19
Канада настаивает на прозрачном исследовании "черных ящиков" сбитого самолета МАУ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Также Канада работает над созданием Стратегии безопасного неба

Группа реагирования на инциденты, созданная при правительстве Канада, заявила, что необходимо провести прозрачное исследование бортовых самописцев со сбитого 8 января украинского самолета. Об этом говорится в заявлении на сайте премъер-министра Канады Джастина Трюдо.

В заявлении указано, что канадские министры также обсудили работу, проводимую для разработки Стратегии безопасного неба, которая объединит партнеров для выработки единого набора методов, направленных на лучшую защиту пассажиров от риска полета в зонах иностранных конфликтов или вблизи них.

Члены Группы реагирования на инциденты также обсудили продолжающиеся усилия Канады по оказанию помощи семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы рейса PS752.

"Официальные лица из Global Affairs Canada сообщили группе о статусе консульской помощи, включая постоянную поддержку семей. Министры вновь заявили о необходимости работать на всех фронтах, чтобы поддержать скорбящие семьи и обеспечить справедливость и ответственность", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что без участия Украины "черные ящики" украинского самолета расшифровывать не будут.

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