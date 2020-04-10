ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада може почати послаблювати карантин вже влітку

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 22:38
Канада може почати послаблювати карантин вже влітку
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Після ослаблення карантину в Канаді посилять тестування на коронавірус

Канада може почати послаблювати деякі карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу вже влітку. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.

За словами канадського прем'єра, якщо в подальшому поширенню вірусу не буде посилюватися, до літа можливі послаблення, які дозволять деяким людям повернутися до роботи.

"Більш нормальний етап може наступити вже цього літа. Якщо ми зробимо все правильно, це буде перший і найгірший етап, який ми пройдемо як країна з точки зору COVID-19. Після того, як пройде перший етап зараження, ми зможемо поговорити про те, щоб послабити деякі з діючих правил, щоб дозволити деяким людям повернутися до роботи", - сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що повернення до нормального життя буде супроводжуватися значним збільшенням тестування на коронавірус в поєднанні з технологіями відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 9 квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закінчив самоізоляцію, яку дотримувався з 12 березня після того, як його дружина перехворіла коронавірусом.

Відзначимо, в Канаді станом на 10 квітня зафіксували більше 22 тисяч випадків коронавірусу, з них 556 стали летальними. Всього у світі жертвами COVID-19 стали понад 100 тисяч чоловік. Заразилися вже понад 1,6 млн осіб.

У Львові на Великдень закриють всі храми В Україні коронавірусом захворіли понад 330 медиків
Новини України КанадакарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся