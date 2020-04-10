Канада может начать ослаблять карантин уже летом

Фото: Джастин Трюдо (president.gov.ua)

После ослабления карантина в Канаде усилят тестирование на коронавирус

Канада может начать ослаблять некоторые карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса уже летом. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.

По словам канадского премьера, если в дальнейшем распространение вируса не будет усиливаться, к лету возможны ослабления, которые позволят некоторым людям вернуться к работе.

"Более нормальный этап может наступить уже этим летом. Если мы сделаем все правильно, это будет первый и худший этап, который мы пройдем как страна с точки зрения COVID-19. После того, как пройдет первый этап заражения, мы сможем поговорить о том, чтобы ослабить некоторые из действующих правил, чтобы позволить некоторым людям вернуться к работе", - сказал он.

При этом премьер отметил, что возвращение к нормальной жизни будет сопровождаться значительным увеличением тестирования на коронавирус в сочетании с технологиями отслеживания контактов для предотвращения новых вспышек заболевания.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 9 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо закончил самоизоляцию, которую соблюдал с 12 марта после того, как его жена переболела коронавирусом.

Отметим, в Канаде по состоянию на 10 апреля зафиксировали более 22 тысяч случаев коронавируса, из них 556 стали летальными. Всего в мире жертвами COVID-19 стали более 100 тысяч человек. Заразились уже более 1,6 млн человек.