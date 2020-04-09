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Трюдо проведе перше засідання уряду Канади після місячної самоізоляції

Новини » Політика     09.04.2020 - 07:14
Трюдо проведе перше засідання уряду Канади після місячної самоізоляції
Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Він був на ізоляції з 12 березня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закінчив самоізоляцію, яку дотримувався з 12 березня після того, як його дружина перехворіла коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що Трюдо вперше проведе засідання уряду Канади після майже місячної самоізоляції, раніше він працював зі своєї резиденції.

Нагадаємо, 29 березня дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар повідомила, що видужала від коронавіруса.
РБК-Україна писало, що 12 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом.
Раніше повідомлялося, в зв'язку з пандемією коронавіруса, припинив роботу канадський парламент.

Як відомо, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.

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