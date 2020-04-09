Трюдо проведе перше засідання уряду Канади після місячної самоізоляції

Він був на ізоляції з 12 березня
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закінчив самоізоляцію, яку дотримувався з 12 березня після того, як його дружина перехворіла коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Наголошується, що Трюдо вперше проведе засідання уряду Канади після майже місячної самоізоляції, раніше він працював зі своєї резиденції.
Як відомо, 16 березня Канада закрила свої кордони для людей, які не є громадянами або постійними мешканцями країни. При цьому в'їзд в країну залишався відкритим для громадян США.