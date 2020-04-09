Трюдо проведе перше засідання уряду Канади після місячної самоізоляції

Фото: Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Він був на ізоляції з 12 березня

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закінчив самоізоляцію, яку дотримувався з 12 березня після того, як його дружина перехворіла коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що Трюдо вперше проведе засідання уряду Канади після майже місячної самоізоляції, раніше він працював зі своєї резиденції.

Нагадаємо, 29 березня дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар повідомила, що видужала від коронавіруса.

РБК-Україна писало, що 12 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами вірусу. Пізніше стало відомо, що Грегуар Трюдо все ж заразилася коронавірусом