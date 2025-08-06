Канада может отменить некоторые пошлины против США, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна рассмотрит вопрос об отмене некоторых ответных пошлин против США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Карни пояснил, что ответные пошлины должны быть разработаны таким образом, чтобы максимально увеличить воздействие на США, но в то же время, минимизировать ущерб для канадских компаний.

Он добавил, что когда Америка меняет свои пошлины, то Канада не приспосабливается автоматически. По его словам, страна смотрит, что может сделать для своей отрасли наиболее эффективно.

"В некоторых случаях это будет означать отмену пошлин. Мы уже отменили некоторые пошлины... чтобы, например, автомобильная промышленность могла работать более эффективно. И мы рассмотрим возможности для этого", - заявил Карни.

Bloomberg отмечает, что слова Карни были сказаны несмотря на победу на выборах, на которых он пообещал дать отпор торговой войне президента США Дональда Трампа.

Также комментарии подчеркивают позицию премьера, который стремится минимизировать экономический ущерб, но в то же время занимает твердую позицию против Трампа.