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Канада може скасувати деякі мита проти США, - Карні

Середа 06 серпня 2025 05:10
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Канада може скасувати деякі мита проти США, - Карні Фото: Марк Карні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна розгляне питання про скасування деяких відповідних мит проти США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Карні пояснив, що відповідні мита мають бути розроблені таким чином, щоб максимально збільшити вплив на США, але водночас мінімізувати збитки для канадських компаній.

Він додав, що коли Америка змінює свої мита, то Канада не пристосовується автоматично. За його словами, країна дивиться, що може зробити для своєї галузі найбільш ефективно.

"У деяких випадках це означатиме скасування мит. Ми вже скасували деякі мита... щоб, наприклад, автомобільна промисловість могла працювати більш ефективно. І ми розглянемо можливості для цього", - заявив Карні.

Bloomberg зазначає, що слова Карні були сказані незважаючи на перемогу на виборах, на яких він пообіцяв дати відсіч торговельній війні президента США Дональда Трампа.

Також коментарі підкреслюють позицію прем'єра, який прагне мінімізувати економічні збитки, але водночас займає тверду позицію проти Трампа.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, що на початку квітня президент США Дональд Трамп анонсував масштабні мита проти країн - торгових партнерів Америки.

Незабаром він оголосив про паузу на 90 днів, щоб укласти за цей час торгові угоди і таким чином встановити інші тарифи, менш високі. У той же час, під час паузи діяв базовий тариф у розмірі 10% на імпорт для всіх країн.

За цей період США уклали кілька угод, проте в ніч на 1 серпня Білий дім опублікував оновлений список мит проти інших країн, з якими немає угод. Тарифи виявилися меншими, ніж були спочатку.

Однак варто згадати, що Трамп підписав указ про підвищення мит на канадські товари з 25% до 35%. Карні після цього заявив про глибоке розчарування.

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