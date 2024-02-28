Канада не намерена размещать боевые войска в Украине, - глава Минобороны

"Мы продолжим оказывать военную помощь Украине, но, будучи членом НАТО, Канада не намерена размещать боевые войска в Украине", - заявил он.

В свою очередь пресс-атташе Министерства обороны Канады Диана Эбади отметила, что канадские войска уже размещены в Польше и Латвии, чтобы активно содействовать усилиям по обеспечению безопасности в регионе и протягивать руку помощи украинцам.

Работа, проделанная канадскими войсками, которые обучили более 40 тысяч украинских солдат и боевых медиков в Польше, демонстрирует приверженность Канады к продолжающейся борьбе демократии против диктатуры.

Канада предоставит Украине 3,02 миллиарда долларов в виде финансовой и военной помощи в 2024 году. Таким образом, общий объем помощи, оказанной Оттавой Украине с февраля 2022 года, составит более 13,3 млрд долларов, включая 4 млрд доларов в виде военной помощи.

Предыстория

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.

Однако против отправки войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Испания и Италия также не согласились с предложением Франции отправить сухопутные войска в Украину.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что "планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет".

Подробнее о реакции других лидеров и о том, действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

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