Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні, - глава Міноборони

"Ми продовжимо надавати військову допомогу Україні, але, будучи членом НАТО, Канада не має наміру розміщувати бойові війська в Україні", - заявив він.

Зі свого боку прес-аташе Міністерства оборони Канади Діана Ебаді зазначила, що канадські війська вже розміщені в Польщі та Латвії, щоб активно сприяти зусиллям із забезпечення безпеки в регіоні та простягати руку допомоги українцям.

Робота, виконана канадськими військами, які навчили понад 40 тисяч українських солдатів і бойових медиків у Польщі, демонструє прихильність Канади до триваючої боротьби демократії проти диктатури.

Канада надасть Україні 3,02 мільярда доларів у вигляді фінансової та військової допомоги у 2024 році. Таким чином, загальний обсяг допомоги, наданої Оттавою Україні з лютого 2022 року, становитиме понад 13,3 млрд доларів, включно з 4 млрд доларів у вигляді військової допомоги.

Передісторія

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору в контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, на саміті президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, у тому, що поки що консенсусу з цього питання немає.

Проте проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися із пропозицією Франції відправити сухопутні війська до України.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Докладніше про реакцію інших лідерів і про те, чи партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.