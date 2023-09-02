Канада намерена взяться за обучение украинских судей и аудиторов, - посол

В частности, Оттава намерена обучать украинских судей и судебных аудиторов.

"Они (Власти Украины, - ред.) признают, что это очень важная реформа; они знают, что это одно из условий вступления в ЕС", - сказала она.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед Киевом поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Украинская сторона рассчитывают, что они начнутся уже в этом году.

Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, вероятно, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной.

Помимо этого Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Подробнее о европейской интеграции Украины читайте в материале РБК-Украина.

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