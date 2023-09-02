RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Канада намерена взяться за обучение украинских судей и аудиторов, - посол

Фото: Канада намерена взяться за обучение украинских судей и аудиторов (flickr)
Автор: Валерия Полищук

Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине.

Об этом заявила посол Канады в Украине Наталка Цмок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Globe and Mail.

В частности, Оттава намерена обучать украинских судей и судебных аудиторов.

"Они (Власти Украины, - ред.) признают, что это очень важная реформа; они знают, что это одно из условий вступления в ЕС", - сказала она.

Вступление Украины в ЕС

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед Киевом поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Украинская сторона рассчитывают, что они начнутся уже в этом году.

Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, вероятно, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной.

Помимо этого Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, определенных при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в ЕС.

Подробнее о европейской интеграции Украины читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаВступление в ЕС