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Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - журналист

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Брюссель, Вторник 08 августа 2023 15:23
Еврокомиссия будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, - журналист Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия начала подготовку доклада о расширении ЕС, в котором, вероятно, будет содержаться рекомендация о начале переговоров по вступлению с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Началась подготовка доклада Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован во второй половине октября. Судя по всему, в нем будут содержаться рекомендации для Украины и Молдовы начать переговоры о вступлении в ЕС, а для Грузии - предоставить статус кандидата. Однако для этого необходим консенсус 27 членов ЕС в декабре", - написал Йозвяк.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, еще в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий для членства.

Официальные представители Украины уже несколько раз подчеркивали, что рассчитывают на начало переговоров о вступлении в Евросоюз в этом году. Для этого наша страна должна внедрить несколько реформ.

Еще в июне еврокомиссар Оливер Вархеи рассказал, что наша страна выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Более детально о европейской интеграции Украины можете узнать в материале РБК-Украина.

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