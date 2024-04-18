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Канада готовит комплексный пакет финансовой помощи для Украины

Фото: Канада готовит комплексный пакет финансовой помощи для Украины (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада готовит комплексный пакет финансовой поддержки, который заложен в проекте государственного бюджета страны на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в Канаде Юлии Ковалив.

"Имеем дополнительный пакет поддержки от Канады в представленном бюджете на 2024 год", - заявила Ковалив.

По ее словам, статьи финансовой поддержки содержат такие пункты:

  • бюджетная поддержка в размере 2,4 млрд канадских долларов, из которых 2 млрд уже перечислены через Специальный счет МВФ, оставшиеся 400 млн долларов поступят в ближайшие месяцы.
  • 1,6 млрд канадских долларов в рамках новой 5-летней программы военной помощи в соответствии с Соглашением, подписанным в Киеве 24.02.2024 года.
  • 216,7 млн канадских долларов через ЕБРР для финансирования проектов восстановления Украины.
  • 76 млн канадских долларов для финансирования проектов в рамках программы по поддержанию мира и безопасности в Украине, в том числе гуманитарное разминирование.

Посол Украины в Канаде также отметила, что в бюджете упоминается о планах правительства Канады сотрудничать со странами G7 для привлечения России к ответственности, в том числе путем конфискации замороженных активов РФ.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины, который будет включен в проект государственного бюджета 2024 года, и рассчитан на ближайшие пять лет. Речь идет о выделении 1,6 млрд долларов в течение пяти лет.

Кроме того, в середине февраля стало известно, что Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины.

7 апреля министр финансов Канады Христя Фриланд также заявила, что помощь Оттавы для Киева стала важным вкладом в усиление обороноспособности Украины, отражающей военную агрессию РФ. По ее словам, в марте Канада направила Украине 2 млрд долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США не смогли активизироваться и оказать помощь для Украины.

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