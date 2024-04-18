Канада готовит комплексный пакет финансовой помощи для Украины

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины, который будет включен в проект государственного бюджета 2024 года, и рассчитан на ближайшие пять лет. Речь идет о выделении 1,6 млрд долларов в течение пяти лет.

Кроме того, в середине февраля стало известно, что Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины.

7 апреля министр финансов Канады Христя Фриланд также заявила, что помощь Оттавы для Киева стала важным вкладом в усиление обороноспособности Украины, отражающей военную агрессию РФ. По ее словам, в марте Канада направила Украине 2 млрд долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США не смогли активизироваться и оказать помощь для Украины.

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