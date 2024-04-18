Канада готує комплексний пакет фінансової допомоги для України

Що передувало

Раніше стало відомо, що Канада готує багаторічний план військової допомоги для України, який буде включений до проекту державного бюджету 2024 року і розрахований на найближчі п'ять років. Йдеться про виділення 1,6 млрд доларів протягом п'яти років.

Крім того, у середині лютого стало відомо, що Канада виділить 44 млн доларів на оборону України.

7 квітня міністр фінансів Канади Христя Фріланд також заявила, що допомога Оттави для Києва стала важливим внеском у посилення обороноздатності України, яка відбиває військову агресію РФ. За її словами, у березні Канада направила Україні 2 млрд доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватись та надати допомогу для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.