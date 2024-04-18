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Канада готує комплексний пакет фінансової допомоги для України

Фото: Канада готує комплексний пакет фінансової допомоги для України (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада готує комплексний пакет фінансової підтримки, який закладено у проекті державного бюджету країни на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посла України у Канаді Юлії Ковалів.

"Маємо додатковий пакет підтримки від Канади у поданому бюджеті на 2024 рік", - заявила Ковалів.

За її словами, статті фінансової підтримки містять такі пункти:

  • бюджетна підтримка у розмірі 2,4 млрд канадських доларів, з яких 2 млрд вже перераховані через Спеціальний рахунок МВФ, 400 млн доларів, що залишилися, надійдуть у найближчі місяці.
  • 1,6 млрд канадських доларів у рамках нової 5-річної програми військової допомоги відповідно до Угоди, підписаної у Києві 24.02.2024 року.
  • 216,7 млн канадських доларів через ЄБРР для фінансування проектів відновлення України.
  • 76 млн канадських доларів для фінансування проектів у рамках програми підтримки миру та безпеки в Україні, у тому числі гуманітарне розмінування.

Посол України в Канаді також зазначила, що у бюджеті згадується про плани уряду Канади співпрацювати з країнами G7 для притягнення Росії до відповідальності, зокрема шляхом конфіскації заморожених активів РФ.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Канада готує багаторічний план військової допомоги для України, який буде включений до проекту державного бюджету 2024 року і розрахований на найближчі п'ять років. Йдеться про виділення 1,6 млрд доларів протягом п'яти років.

Крім того, у середині лютого стало відомо, що Канада виділить 44 млн доларів на оборону України.

7 квітня міністр фінансів Канади Христя Фріланд також заявила, що допомога Оттави для Києва стала важливим внеском у посилення обороноздатності України, яка відбиває військову агресію РФ. За її словами, у березні Канада направила Україні 2 млрд доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США не змогли активізуватись та надати допомогу для України.

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