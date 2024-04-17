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Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины: сколько выделят средств

Оттава, Среда 17 апреля 2024 01:11
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Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины: сколько выделят средств Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Правительство Канады представило пакет бюджета, в котором предусмотрено выделение средств Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CP24.

Правительство планирует увеличить военные расходы до 1,76 процента ВВП к 2030 году, включая 8,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

В бюджете предусмотрено выделение 1,6 млрд долларов в течение пяти лет на военную помощь Украине.

Также в проект включено 350 млн долларов в течение двух лет на реагирование на крупномасштабные гуманитарные кризисы и 159 млн долларов в течение пяти лет на поддержку “трансформации” управления глобальных дел Канады.

В бюджет войдут:

  • 48 млн долларов в течение четырех лет и 15,8 млн долларов впоследствии на погашение кредитов педагогам дошкольного образования;
  • в 52 млн долларов в течение 5 лет обойдется принятие и обеспечение соблюдения нового Закона о вреде в Интернете;
  • 273,6 млн долларов за шесть лет на работу с населением, правоохранительную деятельность, борьбу с радикализацией и поддержку жертв;
  • 32 млн долларов за шесть лет и 11 млн долларов в последующий год на программу инфраструктуры безопасности, которая финансирует физическую безопасность общественных и религиозных центров;
  • более 900 млн долларов за шесть лет выделено на программы по экологизации домов и энергоэффективности;
  • 150 млн долларов на три года пойдут в Фонд экстренного лечения, для помощи муниципалитетам и общинам коренных народов справиться с опиоидным кризисом;
  • 6,1 млрд долларов в течение шести лет и 1,4 млрд долларов в последующий год на выплату канадского пособия по инвалидности и связанные с этим расходы.

Помощь Канады Украине

Канада с начала российской агрессии стала активно помогать Украине. Страна предоставила военную и финансовую помощь.

Ранее стало известно, что Канада летом начнет передачу Украине 450 беспилотников SkyRanger

В середине февраля стало известно, что Канада выделит 44 млн долларов на оборону Украины.

К слову, Канада рассматривает возможность передать Украине ракеты класса "воздух-земля" CRV7. Ранее канадское правительство планировало их утилизировать.

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