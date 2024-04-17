Канада готовит многолетний план военной помощи для Украины: сколько выделят средств

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CP24 .

Правительство планирует увеличить военные расходы до 1,76 процента ВВП к 2030 году, включая 8,1 млрд долларов в течение следующих пяти лет.

В бюджете предусмотрено выделение 1,6 млрд долларов в течение пяти лет на военную помощь Украине.

Также в проект включено 350 млн долларов в течение двух лет на реагирование на крупномасштабные гуманитарные кризисы и 159 млн долларов в течение пяти лет на поддержку “трансформации” управления глобальных дел Канады.

В бюджет войдут: