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Канада доставила в Польшу все обещанные Украине танки Leopard 2

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2 в Польшу, которые планируют передать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Канады Аниты Ананд.

"Официально: все восемь боевых танков Leopard 2, Канада обещала Украине, прибыли в Польшу", - говорится в сообщении.

Министр отметила, что Канада будет продолжать поддерживать и предоставлять украинцам инструменты, необходимые для борьбы и победы в войне.

Ранее сообщалось, что все восемь основных боевых танков Leopard 2, а также анонсированная ранее бронированная ремонтно-эвакуационная машина, вспомогательное оборудование и боеприпасы от Канады будут в Украине в ближайшие недели.

Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

Затем мы писали, что 4 февраля Канада направила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом.

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