Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2

Канада доправила в Польщу всі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд.

Міністр зауважила, що Канада продовжуватиме підтримувати і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у війні.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.

Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.

Потім ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.