Канада доправила в Польщу всі обіцяні Україні танки Leopard 2

Канада доправила в Польщу всі вісім танків Leopard 2 до Польщі, які планують передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Канади Аніти Ананд.
"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада обіцяла Україні, прибули до Польщі", - йдеться у повідомленні.
Міністр зауважила, що Канада продовжуватиме підтримувати і надавати українцям інструменти, необхідні для боротьби та перемоги у війні.
Раніше повідомлялось, що усі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси від Канади будуть в Україні найближчими тижнями.
Канада надасть українським захисникам чотири танки Leopard 2 у рамках військової допомоги.
Потім ми писали, що 4 лютого Канада надіслала Україні перший танк Leopard 2. Броньовану машину відправили до Європи літаком.
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