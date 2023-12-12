Украина получила сигнал из Венгрии о "окне возможностей" на саммите ЕС, - Кулеба

Украина получила первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий о "окне возможностей" для нашей страны на саммите ЕС, который состоится 14-15 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

По его словам, нет ни одной страны, которая не желает видеть Украину в составе Европейского союза. Есть только Венгрия, которая хочет более медленного процесса, чтобы тщательно изучать последствия вступления.

"Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угрозы того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС полностью снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом", - рассказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что не может быть откровенным и прямолинейным в этом вопросе, потому что "ставки очень высоки".

"Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий о "окне возможностей". Вот так я вам скажу", - добавил министр.

Кроме того, Кулеба отметил позитивный официальный сигнал от правительства Словакии о поддержке открытия переговоров с Украиной о членстве в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Украина уже выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

Однако Венгрия заявила, что выступит против того, чтобы ЕС начал с Украиной переговоры о вступлении. Партия премьера Виктора Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Добавим, что 14-15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии. По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться.

Также напомним, что 11 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже провел переговоры со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Главной темой стало вступление Украины в ЕС.

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