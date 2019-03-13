Канада після авіакатастрофи в Ефіопії закриває повітряний простір для Boeing 737

Фото: літак Boeing 737 MAX 8 (flickr.com/liamallport)

Про заборону повідомив міністр транспорту Канади Марк Гарно

Уряд Канади вводить тимчасову заборону на польоти у своєму повітряному просторі літаків типу Boeing 737 MAX 8 і Boeing 737 MAX 9 після авіакатастрофи в Ефіопії 10 березня. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNBC.

У заяві міністра транспорту Канади Марка Гарно сказано про заборону комерційним пасажирським рейсам всіх компаній використовувати моделі Boeing 737 Max 8 і 9.

З огляду на рекомендацію експертів у галузі цивільної авіації мінтранспорту, як запобіжний захід я видав безпекове попередження. Ним забороняється комерційним пасажирським рейсам усіх компаній, як канадських, так і іноземних, що використовуються моделі Boeing 737 Max 8 та 9, прибувати, вилітати та пролітати у канадському повітряному просторі", - заявив він.

Відзначимо, що рішення вступає в силу негайно і буде діяти до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, у зв'язку з авіакатастрофою в Ефіопії Державна авіаційна служба видала рішення з безпеки польотів про припинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

Як писало РБК-Україна раніше, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення прийняли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Так, 10 березня авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії та Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.