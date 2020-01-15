Камери спостереження "упіймали" момент вибуху на заводі в Іспанії

Камера зовнішнього спостереження зняла момент вибуху на нафтохімічному заводі компанії IQOXE у каталонській провінції Таррагона. Як повідомляє РБК-Україна, відеозапис виклала у своєму Twitter газета El Pais.

На кадрах видно вибух, полум'я, а також реакцію людей, які перебували в зоні дії камери.

Un muerto y seis heridos, dos de ellos críticos, y un desaparecido en una explosión e incendio en un polígono petroquímico de Tarragona. En vídeo, el momento de la explosión captado por una cámara de seguridad https://t.co/lrxojzZkdx pic.twitter.com/wB24XAaHlO — EL PAÍS (@el_pais) January 14, 2020

Нагадаємо, в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) стався вибух на нафтохімічному заводі. В результаті інциденту одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Мешканцям прилеглих районів рекомендували залишатися в будинках і не відкривати двері і вікна, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

Місцева влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. При цьому причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.

В кінці грудня в місті Центеллес в Каталонії відбувся піротехнічний вибух під час фестивалю, в результаті чого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Вибух стався, коли один з учасників фестивалю спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці.

Раніше РБК-Україна писало, що 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.