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Під Барселоною під час фестивалю стався вибух, десятки постраждалих

Новини » В світі     30.12.2019 - 16:57
Під Барселоною під час фестивалю стався вибух, десятки постраждалих
Фото з місця події (elmundo.es)

Щонайменше 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості

У місті Центеллес в Каталонії відбувся піротехнічний вибух під час фестивалю, в результаті чого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Як повідомляється, вибух стався, коли один з учасників фестивалю спробував скористатися сумкою з порохом на дзвіниці. В результаті вибуху поранення отримали 14 осіб. Троє з них - у важкому стані.

На місце прибули медики та пожежна служба. Постраждалих доставили в лікарню, а пожежні заявили, що дзвіниця не отримала структурних пошкоджень.

Фестиваль, який був призупинений, полягає в тому, щоб повісити на церкві Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, після того як її вирубають в прилеглому лісі.

Нагадаємо, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.

Також РБК-Україна писало, що з 2016 по 2017 рік в Барселоні, перед референдумом про незалежність Каталонії, перебували як мінімум троє співробітників Головного розвідувального управління Російської Федерації.

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