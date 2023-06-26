ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Египте рухнула многоэтажка. Под завалами ищут десятки человек

Новина українською →
Понедельник 26 июня 2023 15:46
В Египте рухнула многоэтажка. Под завалами ищут десятки человек Фото: в Египте рухнула многоэтажка (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В египетском городе Александрия в понедельник, 26 июня, обрушился 13-этажный дом. Инцидент произошел на улице Халил Хамада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youm7.

По данным местных, под завалами дома находятся десятки жителей, а также посетители супермаркета, находившегося на первом этаже. Кроме этого обломками дома были повреждены припаркованные рядом автомобили.

На месте происшествия были привлечены все экстренные службы. На опубликованных фото видны десятки скорых автомобилей. Дом использовался в основном для сдачи квартир летом.

Предварительная причина трагедии – дом имел значительные дефекты в конструкции здания.

Фото: в египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом (youm7.com)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Египет
NEWS
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
Украина вернула Ровнополь. Ждать ли быстрого продвижения ВСУ на Бердянском направлении
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО