У Кам'янському сталася пожежа в автобусі

У п'ятницю, 13 вересня, у Кам'янському під час руху загорівся пасажирський автобус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Як повідомляється, інцидент стався близько 14:50 на проспекті Василя Стуса в Заводському районі міста. Пожежники встановили, що в пасажирському автобусі Mersedes сталося загорання моторного відсіку. Пожежа була ліквідована о 15:00.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. На момент пожежі автобус рухався у тестовому режимі, тому пасажирів в ньому не було. Вогнем було пошкоджено моторний відсік, обшивку та електропроводку транспортного засобу.

"Внаслідок події постраждалих та загиблих не було. Встановленням причин загоряння займаються правоохоронні органи. До ліквідації пожежі залучено 4 чоловіки особового склад та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що у серпні у Києві біля станції метро "Лісова" на ходу загорілася маршрутка. В результаті пожежі транспортний засіб повністю згорів. За даними рятувальників, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Крім того, в липні на вулиці Курилівській у Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Через пожежу автобус вигорів дотла. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.