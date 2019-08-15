У Києві на ходу загорілася маршрутка

Фото: загорілася маршрутка в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Маршрутка згоріла повністю

У Києві біля станції метро "Лісова" на ходу загорілася маршрутка, в результаті пожежі транспортний засіб згорів повністю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Не совсем доброе утро... На Лесной загорелась маршрутка. О пострадавших информации пока нет Опубліковано Киев Сити Середа, 14 серпня 2019 р.

Так, 15 серпня, о 08:54, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на Броварському проспекті біля станції метрополітену "Лісова" у Деснянському районі столиці горить маршрутне таксі.

Фото: загорілася маршрутка (ДСНС)

"До місця виклику негайно було направлено рятувальників… Маршрутне таксі загорілося під час руху. В цей час пасажирів у транспортному засобі не було, водій намагався самостійно загасити полум'я, проте, зробити йому це не вдалося. По прибуттю вогнеборців вогонь охопив майже всю площу салону транспортного засобу", - сказано у повідомленні.

Видео с места: Битва за рынок перевозок "5 мин до центра - Kyiv"? Киев. #Пожар. Броварской проспект, метро #Лесная: на конечной взорвалась и загорелась #маршрутка. Через 5 мин все было кончено. Предварительно, кто-то забросил внутрь коктейль молотова. Водитель говорит, конкуренты. Спасатели гсчс затушили дымящийся остов. Спасибо что без трупов. Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 14 серпня 2019 р.

У ДСНС зазначають, що о 09:14 пожежу вдалося локалізувати, а о 09:30 - ліквідувати.

"Внаслідок займання транспортний засіб згорів повністю. Причина виникнення пожежі з’ясовується. На щастя, ніхто не постраждав", - додали у відомстві.

Як писало РБК-Україна, в липні на вулиці Курилівській у Харкові на ходу загорівся пасажирський автобус "Богдан". Через пожежу автобус вигорів дотла. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, на початку липня у Києві загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент стався 9 липня біля станції метро "Лісова" на Броварському проспекті. Відео охопленого димом автобуса зняли люди з проїжджаючого повз транспорт. Обійшлося без жертв і постраждалих.