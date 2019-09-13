В Каменском произошел пожар в автобусе

В пятницу, 13 сентября, в Камянском во время движения загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Как сообщается, инцидент произошел около 14:50 на проспекте Василия Стуса в Заводском районе города. Пожарные установили, что в пассажирском автобусе Mersedes произошло возгорание моторного отсека. Пожар был ликвидирован в 15:00.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. На момент пожара автобус двигался в тестовом режиме, поэтому пассажиров в нем не было. Огнем был поврежден моторный отсек, обшивка и электропроводка транспортного средства.

"В результате происшествия пострадавших и погибших не было. Установлением причин возгорания занимаются правоохранительные органы. К ликвидации пожара привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники", - добавили в ведомстве.

Напомним, что в августе в Киеве возле станции метро "Лесная" на ходу загорелась маршрутка. В результате пожара транспортное средство полностью сгорело. По данным спасателей, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, в июле на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.